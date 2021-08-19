Браконьеров из Подмосковья осудили за убийство 10 лосей в Ярославской области

Заготовкой мяса браконьеры промышляли на протяжении года. Фото: Правительство Ярославской области

Браконьеры из Московской области, промышлявшие в Ярославском регионе, были осуждены за убийство 10 лосей. Один из участников преступной группы получил 3 года 2 месяца условно, остальных оштрафовали на 400 тысяч рублей каждого.

Незаконной добычей лосей браконьеры занимались в 2018 году в Угличском районе, тогда же они и были задержаны сотрудниками полиции. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что заготовкой мяса мужчины промышляли на протяжении года.

- Доказано пять эпизодов незаконной охоты, в результате которых было незаконно добыто 10 лосей. Размер вреда, причиненный госохотфонду, составил более 2,4 миллионов рублей, - сказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Напомним, за незаконную охоту с причинением крупного ущерба предусмотрен штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, браконьер обязан возместить причиненный охотничьим ресурсам вред. Например, за самца лося – 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч. Если добыча произведена на особо охраняемой природной территории – до 560 тысяч рублей.