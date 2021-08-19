Работы на Комсомольской улице в Ярославле завершат к сентябрю
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле продолжается ремонт улицы Комсомольской от площади Волкова до Богоявленской. Сейчас ресурсоснабжающие организации приводят в порядок колодцы и инженерные коммуникации. Параллельно идет монтаж бордюрного камня и обустройство тротуаров.
- К 22 августа сетевые организации должны завершить свои работы. Затем подрядная организация приступит к подготовке основания для асфальтирования, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
На проезжую часть положат новый асфальт и нанесут разметку. У Торгового переулка сделают пешеходный переход со светофором. После того, как ремонт завершится, парковка на улице Комсомольской станет параллельной.
По прогнозам чиновников, основные работы на объекте подрядчики должны завершить к сентябрю.
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