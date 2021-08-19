В Ярославле по окружной дороге будет ходить автобус Фото: Полина Вачнадзе

С 20 августа по Юго-Западной окружной дороге возобновляется движение автобуса. Об этом на своем сайте сообщает ГБУ «Яроблтранском».

- Открывается движение автобусов по маршруту №117 «Ярославль АВ – ТРК «Альтаир». Стоимость проезда и провоза багажа – 28 рублей, без льгот, - говорится на сайте компании.

Посадка и высадка пассажиров будет на следующих остановках: Автовокзал, Технический университет, Арена-2000, Больничный городок, Спорткомплекс «Атлант», Химзавод «Луч» (от ТРК «Альтаир»), Сады «Южные» (от ТРК «Альтаир»), Поворот на Ивняки, Ивановский Перевоз, Чурилково, Суринский, Ул. Громова, Пельменная, проспект Дзержинского (на проспекте Дзержинского), Ул. Панина, 6 МКР, ул. Волгоградская, ТРК «Альтаир».

На маршрут выйдут четыре автобуса. Первый рейс – в 7 утра.