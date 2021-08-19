В Ярославской области среди сделавших прививку от COVID-19 разыграют телефоны и приглашения в театры

Победителей выберут при помощи программы случайных чисел в прямом эфире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Рыбинска, которые сделают первую прививку от коронавируса с 20 по 31 августа, примут участие в розыгрыше мобильных телефонов, абонементов на пятикратное посещение бассейна и приглашений на двоих в драматический или кукольный театры.

В базу будут вносить номера сертификатов о вакцинации, а победителей выберут при помощи программы случайных чисел в прямом эфире на странице администрации Рыбинска в социальной сети ВКонтакте, уточнили в пресс-службе администрации города.

- Стимулирующей акцией мы хотим поддержать ответственных и сознательных граждан. Рассчитываем, что в их числе будет много молодежи, рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Рыбинска Константин Ветров.

В Рыбинске привиться без записи можно в трех пунктах:

- в Общественно-культурном центре на улице Чкалова, 89. График работы с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00;

- в ТЦ «Сенная площадь» на улице Герцена, 62. График работы в будни и воскресенье с 13:00 до 18:00, в субботу – с 15:00 до 18:00 (на втором этаже);

- в МФЦ на проспекте Батова, 1. График работы: ежедневно с 13:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней.

На прививку в поликлиники можно записаться на портале Госуслуг.