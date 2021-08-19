«Выплатил ипотеку»: по Ярославлю гулял голый мужчина

По Ярославлю гулял голый мужчина. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера 18 августа, по Московскому проспекту в Ярославле разгуливал обнаженный мужчина. Мужчина выбежал на проезжую часть, бросался на машины и вставал перед автомобилями на колени, не давая им проехать.

Сразу после моста через Которосль висели джинсы и рядом стояли кроссовки, судя по всему, принадлежавшие мужчине. То есть, без одежды он «прогулялся» как минимум пару остановок. Видели голого ярославца и в районе Выемки, и рядом с железнодорожным вокзалом.

Сразу после моста через Которосль висели джинсы Фото: Влада Красоткина

- Я видел, как его полиция и «скорая» осматривали, когда он около Московского вокзала лежал.

Были в адрес обнаженного человека и ироничные комментарии:

- Выплатил ипотеку.

- Есть что показать мужику, вот и показывает.

Но многие не нашли в ситуации ничего смешного:

- Человеку явно была нужна помощь. Всем только поржать.