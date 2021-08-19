В Ярославле ищут сотрудника на зарплату в 110 тысяч рублей

Специалисты SuperJob составили список самых привлекательных по зарплатам вакансий в Ярославле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты SuperJob составили список самых привлекательных по зарплатам вакансий, которые предлагают ярославцам в августе.

Самая дорогая вакансия – специалист по проектированию и разработке печатных плат. Ему обещают платить от 90 до 110 тысяч в месяц. За эти деньги сотрудник должен запустить цех, проверить топологии плат, разработать и внедрить платы.

На втором месте – программист РНР (Битрикс). Ему предстоит участвовать во всем процессе разработки: от проектирования до запуска и поддержки, оптимизации веб-приложения. За это предусмотрена оплата от 80 тысяч в месяц.

Как уточняет работодатель, возможна работа на удаленке. Кроме того, за счет компании проводится стажировка для начинающих специалистов.

До 80 тысяч рублей в месяц готовы платить прорабу с опытом работы от трех лет, а заместителю директора по клинико-экспертной работе предлагают от 60 тысяч.

В августе по самым высокооплачиваемым вакансиям в лидерах Иркутск. DevOps инженеру готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц.