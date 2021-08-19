В Рыбинске на целый день отключат воду

Масштабное отключение воды в Рыбинске связано с ремонтом коммуникаций Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске и Рыбинском районе 21 августа, в субботу, с 8 утра до полуночи (а не до 8 вечера, как сообщалось ранее), не будет воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, масштабное отключение связано с ремонтом коммуникаций.

- Под отключение попадут следующие районы Рыбинска и Рыбинского района: Центральный, Гагаринский, Зачеремушный, Ягутка, поселки Кирова, Ермаково, Копаево, Заволжье-1, Заволжье-2. На пониженном давлении будут Запахомовский район, Скоморохова Гора, Мариевка, - говорится на сайте администрации.

Водоканал пояснил, с чем связано увеличение времени отключения воды. Запланирован большой объем работ, которые пройдут сразу на трех площадках. На двух собрались менять задвижки, на третьей – устранять течь.

При этом водоканал не исключает, что ремонт может закончиться раньше запланированного срока.

- Но рыбинцам нужно учесть время, за которое система будет заполняться водой после возобновления водоснабжения. Это около полутора часов. Подвоз воды к соцобъектам обеспечим, - пояснили на предприятии.