Град, гроза, дождь и ветер: МЧС Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение

Непогода ожидается сегодня, 19 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области сегодня, 19 августа, ожидается ухудшение погоды. На смену 30-градусной жаре придет гроза, а в некоторых районах – град и дождь. При грозе прогнозируется усиление южного, юго-западного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплениями, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш, - предупредили спасатели.