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Общество19 августа 2021 9:30

Град, гроза, дождь и ветер: МЧС Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение

Непогода ожидается сегодня, 19 августа
Полина Вачнадзе
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Непогода ожидается сегодня, 19 августа

Непогода ожидается сегодня, 19 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области сегодня, 19 августа, ожидается ухудшение погоды. На смену 30-градусной жаре придет гроза, а в некоторых районах – град и дождь. При грозе прогнозируется усиление южного, юго-западного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплениями, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш, - предупредили спасатели.