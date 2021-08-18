В Ярославле на стройке под завалом оказались два человека

Произошло обрушение опалубки, под завалом оказались два человека. ФОТО: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба»

ЧП на стройке на улице Стопани в Ярославле произошло во вторник, 17 августа, вечером. Звонок спасателям поступил в 17:20.

- Произошло обрушение опалубки. Под завалом оказались два человека. Одного из пострадавших извлекли еще до приезда спасателей. На помощь второму пришли спасатели Центра обеспечения действия по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы области, - прокомментировали ситуацию в ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба».

Мужчине оказали первую помощь, после чего передали его в руки медикам "скорой".