«Мне не до смеха»: Владимир Волков обвинил недобропорядочных ярославцев в краже денег у города

Новую калитку в детском саду Ярославля установят в течение недели. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале пообещал в течение недели установить на территории детского сада новую калитку взамен украденной. Напомним, что в детсаду №135 вместо калитки около месяца стоит деревянный поддон – металлическую унесли местные алкаши. Внимание на проблему обратили только тогда, когда о ней рассказали в соцсетях.

- В соцсетях высмеивают заблокированный деревянным поддоном второй вход в детский сад. Но мне почему-то не до смеха. Новую калитку взамен украденной установим уже на этой неделе. И поддон исчезнет. Но не исчезнут люди, которые готовы поставить под угрозу безопасность других ради того, чтобы наскрести денег на бутылку. Воруют даже крышки канализационных люков, - пишет мэр Ярославля.

И вспоминает недавнюю историю, когда в колодец, с которого сняли крышку, провалились собака и ее хозяин. Инцидент произошел на Тутаевском шоссе.

- Мы довольно много средств тратим на то, чего можно было избежать: закрашиваем граффити, восстанавливаем украденное, убираем нелегальные свалки. Всех этих затрат могло бы и не быть. Мы найдем деньги и на крышки люков, и на новые калитки. Восстановим газоны, изуродованные припаркованными на них машинами. Но когда снова возникнет вопрос о том, почему у города не хватает денег, то вот ответ. Их крали те, кто не думает о других, и кому все равно, каким будет наш город, - пишет Владимир Волков.