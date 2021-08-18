Сбер в Ярославле вакцинировал уже 69% сотрудников

ФОТО: ПАО Сбербанк

69% сотрудников отделений Сбербанка в Ярославской области сделали профилактическую прививку хотя бы первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19. Этот показатель постоянно растет. Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

- Наша цель - вакцинация всей команды Ярославского отделения Сбербанка, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы убеждены, что вакцинация - единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус все же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в легкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни, - сказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.