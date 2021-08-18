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Происшествия18 августа 2021 16:30

В Ярославле 7-летнему мальчику попали в глаз из пневматики

Сейчас ребенок находится в больнице
Анастасия Голубева
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В Ярославле 7-летнему мальчику попали в глаз из пневматики

В Ярославле 7-летнему мальчику попали в глаз из пневматики

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 7-летнего мальчика доставили в больницу с ранением левого глаза. Врачи сообщили о юном пациенте в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 16-летний молодой человек дома чистил свое пневматическое оружие и случайно выстрелил. Пулька попала в глаз маленькому брату.

- Пневматический пистолет был приобретен на средства, подаренные подростку отцом, хранился дома. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.