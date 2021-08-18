«Лавочка закрыта»: в Ярославле будут судить организаторов азартных игр Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле 46-летний мужчина и 39-летняя женщина обвиняются по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Следствием установлено, что мужчина организовал в одном из домов на улице Бабича игровой клуб, где делаются ставки – захотел легкой наживы. На место администратора он нашел 39-летнюю женщину, которая получала от игроков деньги и подключала их игровое оборудование. Но «ставок больше нет».

- Преступная деятельность указанных лиц пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Дзержинскому городскому району, игровое оборудование было изъято, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.