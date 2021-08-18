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Общество18 августа 2021 15:37

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле: будет ли перекрытие?

Замена асфальта на путепроводе запланирована на сентябрь
Полина Вачнадзе
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Замена асфальта на путепроводе запланирована на сентябрь

Замена асфальта на путепроводе запланирована на сентябрь

Фото: Полина Вачнадзе

Октябрьский мост в Ярославле будет отремонтирован – на нем планируется заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

- С согласования сотрудников ГИБДД ремонт дорожного покрытия будет проходить по полосам без полного перекрытия движения автотранспорта. На данный момент прорабатывается вопрос о производстве работ в ночное время, - сказал руководитель ДГХ.

Муниципальный контракт планируют заключить в начале сентября, ремонт провести в сентябре.