Страховая медицинская организация «Капитал МС» информирует граждан о порядке проведения углубленной диспансеризации

«Капитал МС» информирует граждан о порядке проведения углубленной диспансеризации Фото: Анастасия Осипова

С 1 июля 2021 года введен новый порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.07.2021 № 698н).

Чем углубленная диспансеризация отличается от общей диспансеризации? На этот вопрос ответят представители страховой медицинской организации «Капитал МС».

Цель проведения углубленной диспансеризации: раннее выявление осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Углубленная диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, который проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру или диспансеризации лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и включает в себя два этапа:

I этап углубленной диспансеризации:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое (оценка содержания кислорода в крови с целью выявления дыхательной недостаточности как показания для направления на компьютерную томографию легких с целью выявления изменений, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, а также для направления на компьютерную томографию легких для выявления поствоспалительных изменений, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией);

- тест с 6-минутной ходьбой (оценка функционального состояния организма у граждан, имеющих сатурацию кислорода крови более 94%, с целью выявления снижения толерантности к физическим нагрузкам как показания для направления на эхокардиографию для выявления признаков хронической сердечной недостаточности, развивающейся или усугубляющейся вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции);

- спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы с целью выявления снижения жизненной емкости легких как показания для направления на компьютерную томографию легких для выявления изменений, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией);

- рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года, выявление фиброзных изменений в легких, в том числе как возможного показания для направления на компьютерную томографию легких для выявления изменений, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией);

- общий клинический анализ крови (выявление признаков воспалительной реакции, анемии, а также лейкопении, сохраняющихся после перенесенной новой коронавирусной инфекции;

- биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности, выявление повышенного уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности с целью выявления граждан с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, повышающихся вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции, С-реактивного белка с целью выявления повышенного уровня С-реактивного белка как признака сохраняющейся воспалительной реакции после перенесенной новой коронавирусной инфекции, определение уровня креатинина с целью выявления почечной недостаточности сохраняющейся, развивающейся или усугубляющейся вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции, определение активности аланинаминотрансферазы крови, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы с целью выявления повышенного уровня ферментов печени как признаков цитолитического синдрома и нарушения ее функции, сохраняющихся после перенесенной новой коронавирусной инфекции, определение концентрации Д-димера для выявления превышения уровня Д-димера более чем в 1,5-2 раза относительно верхнего предела нормы для выявления пациентов с высоким риском тромбозов с целью направления на дуплексное сканирование вен нижних конечностей для выявления тромбозов;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом.

II этап углубленной диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: эхокардиографию, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Прохождение профилактических мероприятий нужно начать с кабинета профилактики или участкового терапевта поликлиники, которую гражданин выбрал для получения первичной медико-санитарной помощи.

Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра или сотрудник отделения (кабинета) профилактики подробно расскажут Вам: где, когда и как можно пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату первого обращения и сроки проведения диспансеризации.

Страховая медицинская организация «Капитал МС» информирует граждан об их праве на прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе углубленной.

Информирование осуществляется по телефону, в мессенджерах, почтой.

Подробную информацию о диспансеризации все граждане могут узнать на сайте www.KAPMED.ru в разделе «Профилактика».

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Если у вас нет полиса ОМС, приглашаем в «Капитал МС» для его получения. Если остались вопросы по профилактическим мероприятиям, отказали в прохождении профилактических мероприятий, приходите или звоните в «Капитал МС».

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