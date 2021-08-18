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Происшествия18 августа 2021 12:32

В Ярославле арестовали водителя, насмерть сбившего девушку-пешехода

33-летний мужчина пьяный сел за руль и после ДТП скрылся
Полина Вачнадзе
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33-летний мужчина пьяный сел за руль и после ДТП скрылся

33-летний мужчина пьяный сел за руль и после ДТП скрылся

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дзержинский суд Ярославля арестовал 33-летнего мужчину: вечером 15 августа он сбил 25-летнюю девушку, которая позже скончалась в реанимации.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с места ДТП водитель скрылся, но через некоторое время его задержали. Экспертиза установила, что в момент аварии мужчина был пьян. По словам очевидцев, перед ДТП между ним и девушкой произошел конфликт.

В отношении ярославца возбудили уголовное дело. Вчера, 17 августа, суд определил водителю меру пресечения.

- В отношении мужчины 1988 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 15 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.