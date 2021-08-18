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Общество18 августа 2021 11:57

В Ярославле 20 и 21 августа ограничат движение транспорта у Толгского монастыря

Православные будут отмечать День иконы Толгской Божией Матери
Полина Вачнадзе
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В Ярославле ограничат движение транспорта у Толгского монастыря

В Ярославле ограничат движение транспорта у Толгского монастыря

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 и 21 августа будет ограничено движение на улице Железнодорожная и рядом со Свято-Введенским Толгским женским монастырем, сообщает пресс-служба мэрии города.

- 20 августа с 12:00 до 20:00 21 августа вводится ограничение остановки и стоянки транспорта. С 6:00 до 20:00 21 августа будет ограничено движение транспорта, - пояснили в ведомстве.

20 и 21 августа православные будут отмечать День иконы Толгской Божией Матери.