В Ярославле 20 и 21 августа ограничат движение транспорта у Толгского монастыря

В Ярославле ограничат движение транспорта у Толгского монастыря Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 и 21 августа будет ограничено движение на улице Железнодорожная и рядом со Свято-Введенским Толгским женским монастырем, сообщает пресс-служба мэрии города.

- 20 августа с 12:00 до 20:00 21 августа вводится ограничение остановки и стоянки транспорта. С 6:00 до 20:00 21 августа будет ограничено движение транспорта, - пояснили в ведомстве.

20 и 21 августа православные будут отмечать День иконы Толгской Божией Матери.