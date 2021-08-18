МЧС предупредило о сильной жаре в Ярославской области. Скриншот с сайта Gismeteo

ГУ МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о сильной жаре. По прогнозам, сегодня, 18 августа, столбик термометра поднимется до +30 градусов.

- Из-за жары возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем и систем высоковольтного снабжения потенциально опасных объектов. Не исключен рост числа техногенных и природных пожаров, есть угроза гибели сельскохозяйственных культур, гибель людей во время купания, - пояснили в ведомстве.

Но жара продлится недолго. По данным Gismeteo, с четверга жара пойдет на спад. Завтра, 19 августа, ожидается +25 градусов, в пятницу - +24. Не исключены дожди и грозы. В субботу +23 и солнечно, а в воскресенье похолодает до +18, дождь.