В Ярославской области в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик Фото: УМВД по Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе вчера, 17 августа, около 13 часов произошло ДТП: на трассе «Холмогоры» столкнулись три автомобиля. Сначала друг в друга врезались «БМВ» и «Киа», от удара «Киа» отбросило в сторону и машина влетела в грузовик «МАН», сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- В медицинское учреждение за помощью обратились пассажиры «БМВ»: 23-летняя девушка и молодые люди 22 и 23 лет. Им назначено амбулаторное лечение. В амбулаторном лечении нуждается и пассажир «Киа», 22-летняя девушка, - рассказали состоянии здоровья пострадавших в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

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