В детском саду Ярославля вместо калитки установили деревянный поддон

Так загорожен вход в детский сад Ярославля. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

В детском саду №135, который находится в Дзержинском районе Ярославля, на входе вместо калитки установили деревянный поддон. Доски закрывают вход на территорию детского сада и родителей просят пользоваться входом с другой стороны. По словам местных жителей, поддон появился около месяца назад, а нормальную металлическую калитку сняли и унесли алкоголики. Видимо, чтобы сдать в металлолом.

- Калитки нет больше месяца и всем плевать. И всех все устраивает, - пишет автор поста в группе «Свободный Ярославль».

- Да, ходим с другой стороны, неудобно. Но, наверно, это временные трудности, - пишет мама одного из воспитанников детского сада.

Она рассказала, что сейчас заведующая детским садом в отпуске и родители надеются, что когда она выйдет на работу, вопрос с калиткой будет решен.