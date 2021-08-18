«Сбил насмерть»: полиция Ярославля ищет свидетелей ДТП, в котором погибла девушка

Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погибла девушка Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники полиции ищут свидетелей ДТП, во время которого погибла 25-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 23:30 на улице Громова в Ярославле. Пьяный водитель на «Хендай» сбил девушку. С травмами ее увезли в реанимацию, там потерпевшая скончалась.

По одной из версий, между водителем и ярославной за несколько минут до смертельной аварии произошел конфликт: якобы он ее обрызгал, а девушка за это на него накричала. Тогда водитель поехал прямо на жертву.

- Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь полиции установить все обстоятельства произошедшего, то просим сообщить по телефонам 8(4852)30-10-10, либо по 79-55-96, - просят в пресс-службе УМВД по Ярославской области.