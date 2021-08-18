В Ярославской области прекратили поиски пропавшей пенсионерки

Женщина два дня бродила по лесу босиком Фото: Полина Вачнадзе

17 августа в лесу около деревни Карповское Ярославской области нашли 82-летнюю пенсионерку, которая 15 августа ушла собирать грибы и заблудилась.

Полицейские, волонтеры, казаки и сотрудники МЧС искали пропавшую несколько дней. 17 августа удалость выйти на след женщины: были найдены ее сапог и платок.

- В этот же день сотрудниками полиции со служебной собакой пожилая женщина была найдена. Пенсионерка лежала в зарослях, совершенно обессиленная, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За время скитаний по лесу пенсионерка прошла около 17 километров. Женщина была настолько слаба, что не могла двигаться, поэтому из леса ее вынесли на руках.