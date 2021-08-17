В Ярославской области возбудили первое уголовное дело по подделке сертификата о вакцинации от COVID-19

В Ярославской области возбудили первое уголовное дело по подделке сертификата о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификата о вакцинации против коронавируса. Подозреваемая – сотрудница одного из медицинских учреждений Тутаева.

- Она выдала своему знакомому оформленный на официальном бланке сертификат, в который внесла не соответствующие действительности сведения о прохождении вакцинации. Получатель фиктивного документа должен был предоставить его работодателю, - сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.