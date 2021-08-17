Стала известна причина смерти трех ярославцев, найденных мертвыми в машине
Фото: Артем КИЛЬКИН
В следственном управлении СКР Ярославской области озвучили причину смерти трех ярославцев, мужчины и двух женщин, трупы которых нашли в автомобиле на улице Декабристов.
Тела были без признаков насильственной смерти, и основной версией стала передозировка наркотиками. Она подтвердилась - в крови погибших нашли метадон.
Напомним, что тела 40-летних мужчины и женщины и 39-летней женщины нашли 26 июля в машине, припаркованной в частном секторе Ярославля. Накануне к ярославцам вызывали полицию, так как они громко веселились, приезжала и скорая помощь – одной из женщин стало плохо. Но и полиция, и «скорая» уехали, никого не забрав с собой.
Известно, что у всех погибших остались дети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В ярославской квартире нашли тела трех молодых парней
Не исключена версия об отравлении неким веществом (подробнее)