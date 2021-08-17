Стала известна причина смерти трех ярославцев, найденных мертвыми в машине Фото: Артем КИЛЬКИН

В следственном управлении СКР Ярославской области озвучили причину смерти трех ярославцев, мужчины и двух женщин, трупы которых нашли в автомобиле на улице Декабристов.

Тела были без признаков насильственной смерти, и основной версией стала передозировка наркотиками. Она подтвердилась - в крови погибших нашли метадон.

Напомним, что тела 40-летних мужчины и женщины и 39-летней женщины нашли 26 июля в машине, припаркованной в частном секторе Ярославля. Накануне к ярославцам вызывали полицию, так как они громко веселились, приезжала и скорая помощь – одной из женщин стало плохо. Но и полиция, и «скорая» уехали, никого не забрав с собой.

Известно, что у всех погибших остались дети.

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