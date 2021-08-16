В Ярославле умер гроссмейстер по шашкам Владимир Скрабов

В Ярославле умер гроссмейстер Владимир Скрабов. ФОТО: страница Владимира Скрабова ВКонтакте

В Ярославле на 47-м году жизни скончался международный гроссмейстер по русским шашкам Владимир Скрабов. Как сообщают в социальных сетях его друзья, причиной смерти стал коронавирус.

- Страшная весть пришла сегодня с самого утра. Не стало удивительного человека. Не стало глубоко уважаемого человека. Не стало талантливейшего человека. Ушел из жизни Владимир Скрабов... Ковид не щадит никого, ковид выбирает лучших. Почему так?? Почему... Мне довелось не только знать Владимира лично, мне довелось поработать с ним. Порядочность, ответственность, любовь к своему делу, огромное желание делиться своими знаниями и опытом и всегда быть готовым к новому... Владимир, все это мы будем помнить! Нет слов. Плачу. И не могу поверить в это, - написала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Лилеева.

Владимир Скрабов специализировался на шашках на 64-клеточной доске (русские и бразильские шашки). Чемпион мира 1997 и 2007 годов по версии МАРШ, бронзовый призер командного чемпионата мира по шашкам-64 2017 и 2018 годов, обладатель других престижных званий и наград.

С 1995 года занимался тренерской работой. Подготовил несколько спортсменов высокого класса.

Редакция «КП-Ярославль» приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Скрабова.

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