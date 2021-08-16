В Ярославле у автобусов №19к и 65 изменили схему движения

На улице 8 Марта идет ремонт трубопровода. Фото: Мэрия Ярославля

С 16 августа в Ярославле изменили схему движения двух автобусов: №19к и №65. Такие меры были необходимы из-за ремонта трубопровода, который проходит под проезжей частью улицы 8 Марта.

Как сообщил директор ЯТС ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков, во время гидравлических испытаний трубопровода были выявлены дефекты. Один из них уже устранили, а второй находится на середине дороги, поэтому перекрытие движения необходимо.

Как сообщала ранее "КП-Ярославль", ограничение продлится не больше недели. Автобусы № 19к и 65 будут ездить между остановками «Улица Гудованцева» и «Комсомольская площадь» по улицам Закгейма, Маланова, Антипина, Стачек. Также будут организованы остановки на «Улице Закгейма», «Дом коллектива», «Улица Маланова», «Комсомольская площадь».