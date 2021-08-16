В Ярославле начались работы по благоустройству Тверицкой набережной

Набережную хотят обустроить так, чтобы жителям было комфортно гулять по ней в любое время года. Фото: Мэрия Ярославля

На Тверицкой набережной в Ярославле начались работы по благоустройству. Подрядчикам предстоит отремонтировать участок в 400 метров.

- Планируем разместить спортивную и детскую площадки с монолитным резиновым покрытием. Также установить лавочки и урны, сделать площадку для пляжного волейбола и яркое освещение. В пляжной зоне будут оборудованы кабинки для переодевания, — поделился планами мэр Ярославля Владимир Волков.

Набережную хотят обустроить так, чтобы жителям было комфортно гулять по ней в любое время года. Времени на это отведено не так уж и много. Мэрия пообщела, что объект будет сдан в октябре 2021 года.

- Пешеходные дорожки будут уложены из крупномасштабной плитки, которая сейчас очень популярна и укладывается на многих других объектах в городе. На данный момент на набережной идёт демонтаж асфальтового покрытия, подготовка основания под бортовые камни, — сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.