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Общество16 августа 2021 15:03

Ярославца обвиняют в избиение сотрудника полиции

Началось все с оскорблений, а закончилось дракой
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний ярославец отдыхал в кафе в центре города. Согласно материалам дела, молодой человек выпивал, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания работника заведения. Вскоре терпение сотрудников кафе лопнуло, и они вызвали на помощь полицию.

- Проигнорировав требования наряда полиции, молодой человек начал оскорблять одного из полицейских, а затем нанес ему удар рукой в область лица, причинив тем самым боль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После происшествия обвиняемый признал свою вину. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.