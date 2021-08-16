Ярославца обвиняют в избиение сотрудника полиции

Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний ярославец отдыхал в кафе в центре города. Согласно материалам дела, молодой человек выпивал, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания работника заведения. Вскоре терпение сотрудников кафе лопнуло, и они вызвали на помощь полицию.

- Проигнорировав требования наряда полиции, молодой человек начал оскорблять одного из полицейских, а затем нанес ему удар рукой в область лица, причинив тем самым боль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После происшествия обвиняемый признал свою вину. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.