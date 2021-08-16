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Общество16 августа 2021 14:20

В Ярославской области сироту лишили жилья

Девушка четыре года не могла получить жилье
Источник:kp.ru
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22-летняя девушка четыре года боролась за законное жилье.

22-летняя девушка четыре года боролась за законное жилье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летняя девушка сирота из Углича Ярославской области четыре года боролась за законное жилье, которое ей отказывались предоставлять.

- В 2017 году она был включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Поэтому прокуратура направила заявление в суд о возложении на департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обязанности обеспечить девушку жильем.

Это помогло решить проблему. Теперь сирота живет в благоустроенной квартире площадью в 43 квадратных метра.