В Ярославской области сироту лишили жилья

22-летняя девушка четыре года боролась за законное жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летняя девушка сирота из Углича Ярославской области четыре года боролась за законное жилье, которое ей отказывались предоставлять.

- В 2017 году она был включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Поэтому прокуратура направила заявление в суд о возложении на департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обязанности обеспечить девушку жильем.

Это помогло решить проблему. Теперь сирота живет в благоустроенной квартире площадью в 43 квадратных метра.