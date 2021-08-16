В Ярославской области ревакцинацию прошел 551 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ярославской области, по данным федерального регистра вакцинированных, первым компонентом препаратов от COVID-19 привились 300 137 человек. Второй этап вакцинации прошли 254 963 ярославца. Ревакцинировался 551 житель региона.

Всего в область поступило 390 002 дозы вакцины от коронавируса. Последняя поставка из 35 600 доз была 13 августа.

На данный момент работают 53 прививочных пункта, 51 мобильная бригада и 42 мобильных пункта, где можно сделать прививку без записи, в порядке живой очереди.

Адреса мобильных пунктов вакцинации можно узнать здесь.