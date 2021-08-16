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Происшествия16 августа 2021 12:50

В Рыбинске злоумышленники наворовали строительных инструментов на 800 тысяч рублей

Мужчины признали свою вину
Анастасия Голубева
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В Рыбинске злоумышленники наворовали строительных инструментов на 800 тысяч рублей

В Рыбинске злоумышленники наворовали строительных инструментов на 800 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Рыбинска обратилась жительница Московской области и сообщила, что неизвестные украли из ее здания в Рыбинске строительный инструмент и другие вещи на сумму более 800 тысяч рублей.

В ходе следствия подозреваемых удалось поймать. Похитителями оказались двое мужчин – 30 и 39 лет. Они признали свою вину и рассказали, что целый месяц, отжав металлические решетки на окнах, воровали из помещения в микрорайоне Мариевка различные вещи. Часть из них они сдали на металлолом, а остальное продали.

- По ходатайству следствия одному из задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. По статье «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.