Ярославского фотожурналиста Юрия Барышева похоронят на Игнатовском кладбище

Проститься с Юрием Ивановичем можно 17 августа. ФОТО: страница Юрия Барышева, "Фейсбук"

Известного ярославского фотожурналиста Юрия Барышева, который скончался 13 августа на 85-м году жизни, похоронят завтра, 17 августа.

Прощание с Юрием Ивановичем пройдет в ритуальном зале по адресу Тутаевское шоссе, 95. Начнется церемония в 11:00.

Так как скончался Юрий Барышев от коронавируса, гроб во время прощания будет закрыт. После тело фотожурналиста кремируют, прах похоронят на Игнатовском кладбище в семейном склепе: там покоятся родители Юрия Ивановича, его брат и супруга.

Юрий Барышев был звездой ярославской фотожурналистики. Он занимался фотографией и съемкой репортажей, несколько раз был в горячих точках, трижды лауреат областной премии Л. Н. Трефолева. Также Юрий Иванович несколько лет преподавал фотожурналистику в ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.