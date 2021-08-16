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Происшествия16 августа 2021 11:15

В Ярославле ночью в Заволжском районе горел торговый павильон

Пострадавших нет
Анастасия Голубева
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В Ярославле ночью в Заволжском районе горел торговый павильон. ФОТО: скриншот из видео в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле ночью в Заволжском районе горел торговый павильон. ФОТО: скриншот из видео в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Сегодня ночью, 16 августа, в Заволжском районе Ярославля на улице Серго Орджоникидзе горели торговые павильоны. К счастью, никто не пострадал.

- Повреждены два торговых павильона общей площадью около 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 2:22, ликвидирован пожар в 4:16. В тушении пожара были задействованы 31 человек личного состава и 7 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.