Детский лагерь в Ярославской области проверит прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Сахареж», который принадлежит компании РЖД, ротавирусом заболели 12 детей. Проверку начала транспортная прокуратура.

В ведомстве будут проверять все обстоятельства заражения, результаты исследований, действия должностных лиц и то, как они отреагировали на происходящее.

- Ситуация находится на личном контроле транспортного прокурора Владимира Владимирова, - пояснили в прокуратуре.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе СЖД, детям была оказана на месте вся необходимая медицинская помощь. Самочувствие ребят удовлетворительное, те дети, которые контактировали с заболевшими, изолированы от остальных отдыхающих.