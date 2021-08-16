Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 10:43

Детский лагерь в Ярославской области проверит прокуратура

В «Сахареже» 12 детей заразились ротавирусом
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Детский лагерь в Ярославской области проверит прокуратура

Детский лагерь в Ярославской области проверит прокуратура

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Сахареж», который принадлежит компании РЖД, ротавирусом заболели 12 детей. Проверку начала транспортная прокуратура.

В ведомстве будут проверять все обстоятельства заражения, результаты исследований, действия должностных лиц и то, как они отреагировали на происходящее.

- Ситуация находится на личном контроле транспортного прокурора Владимира Владимирова, - пояснили в прокуратуре.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе СЖД, детям была оказана на месте вся необходимая медицинская помощь. Самочувствие ребят удовлетворительное, те дети, которые контактировали с заболевшими, изолированы от остальных отдыхающих.