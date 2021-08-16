Ярославский «Шинник» выиграл у Владимирского «Мурома». ФОТО: официальная группа футбольного клуба "Шинник" ВКонтакте

Вчера, 15 августа, в 17 часов на стадионе имени Виктора Лосева в городе Муроме Владимирской области прошел матч. «Шинник» обошел «Муром» со счетом 1:0. На 78 минуте гол сопернику забил Альбек Гонгапшев.

Это первая игра почти за 65-летнюю историю «Шинника», которая прошла в Муроме в рамках официального турнира.

Зрители матча пишут, что поддержка от болельщиков у ярославской команды была очень сильной и ощутимой.