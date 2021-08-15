В Ярославской области из-за лося произошло смертельное ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 15 августа, около 5:35 на дороге «Ярославль – Любим» произошла авария. На дорогу выбежал лось и 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не успел затормозить, и столкнулся с животным. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир машины находится сейчас в больнице.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.