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Происшествия15 августа 2021 14:20

В Ярославской области из-за лося произошло смертельное ДТП

Один мужчина погиб, второй находится в больнице
Анастасия Голубева
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В Ярославской области из-за лося произошло смертельное ДТП

В Ярославской области из-за лося произошло смертельное ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 15 августа, около 5:35 на дороге «Ярославль – Любим» произошла авария. На дорогу выбежал лось и 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не успел затормозить, и столкнулся с животным. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир машины находится сейчас в больнице.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.