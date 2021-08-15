В Ярославле ночью горел дачный дом «Русьмебели». ФОТО: скриншот из видео в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня ночь, 15 августа, в Ярославле произошел пожар в СНТ «Русьмебель». Пламя было достаточно высокое и обширное, но обошлось без жертв.

- Горел дачный дом в СНТ «Русьмебель». Площадь горения – 15 квадратных метров кровли, 5 квадратных метров ворот. В 3:03 поступило сообщение, в 4:42 возгорание ликвидировали. Было задействовано 7 единиц техники и 27 единиц личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области