В Ярославской области в лагере дети заболели кишечной инфекцией

Инфекция выявлена у 12 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области в детском лагере «Сахареж» дети подхватили кишечную инфекцию. Сначала информация о том, что один из отрядов «Сахарежа» находится на карантине, появилась в соцсетях. Однако она не была подкреплена доказательствами или официальной информацией, которая появилась позже.

- В «Сахареже» по состоянию на 14 августа у 12 детей выявлен предположительно ротавирус. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь на месте, их самочувствие удовлетворительно, а контактировавшие с ними сверстники изолированы от остальных детей. Досуг, пребывание и питание организованы в отдельных помещениях. Проведены дополнительные профилактические мероприятия по обработке поверхностей, - сообщили в пресс-службе СЖД.

Также в СЖД рассказали, что в медпункте лагеря есть все необходимое для оказания помощи детям, а врач и медсестра дежурят там круглосуточно. Помимо этого, днем в «Сахареже» работают пять медиков.