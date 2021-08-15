Ярославец с чужой карты потратил 14 тысяч рублей на продукты Фото: Александр ГЛУЗ

В суд направлено дело 35-летнего ярославца, который решил воспользоваться чужой картой. Следствием установлено, что в марте текущего года ранее уже судимый 35-летний мужчина нашел в Красноперекопском районе банковскую карту.

Недолго думая, он решил проверить, есть ли на ней деньги, и отправился в магазин. Обвиняемый понял, что для оплаты до 1000 рублей пин-код от карты не нужен, так как она подключена к системе бесконтактных платежей. Дальше деньги с карты начали практически «улетать». В следующие два дня мужчина покупал продукты и алкоголь 13 раз и оплачивал это с чужой найденной карты. Всего он потратил больше 14 тысяч рублей.

- Дальнейшее использование найденной банковской карты было прекращено в связи с блокировкой данной карты ее владелицей, обнаружившей ее отсутствие. Обвиняемому, который привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления по статье «Кража чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета», грозит наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.