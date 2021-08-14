В Рыбинском водохранилище выловили 90-киллограмового сома

Алексей Бобров показал улов. Фото: группа ВКонтакте "Сообщество рыбаков Вологодской области".

Рыбак Александр Бобров из Вологодской области поймал на Рыбинском водохранилище, которое находится в Ярославской области сома весом в 90 килограмм.

- В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физическая подготовка, то не затащил бы, - поделился Александр Бобров в группе ВКонтакте "Сообщество рыбаков Вологодской области".

Как пояснил мужчина, выловить гиганта удалось благодаря квоку - специальному рыбацкому приспособлению в виде колотушки.