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Общество14 августа 2021 17:45

В Рыбинском водохранилище выловили 90-киллограмового сома

Рыбак еле затащил его в лодку
Влада Красоткина
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Алексей Бобров показал улов. Фото: группа ВКонтакте "Сообщество рыбаков Вологодской области".

Алексей Бобров показал улов. Фото: группа ВКонтакте "Сообщество рыбаков Вологодской области".

Рыбак Александр Бобров из Вологодской области поймал на Рыбинском водохранилище, которое находится в Ярославской области сома весом в 90 килограмм.

- В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физическая подготовка, то не затащил бы, - поделился Александр Бобров в группе ВКонтакте "Сообщество рыбаков Вологодской области".

Как пояснил мужчина, выловить гиганта удалось благодаря квоку - специальному рыбацкому приспособлению в виде колотушки.