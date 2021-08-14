В Ярославской области пара пенсионеров перевела более 1 миллиона рублей мошенникам

Схема обмана все та же - позвонили неизвестные "сотрудники банка". Фото: Виктория МИНАЕВА

В Рыбинске 71-летний пенсионер и его супруга стали жертвами аферистов. Они перевели мошенникам более одного миллиона рублей. Схема обмана все та же - позвонили неизвестные "сотрудники банка" и предложили перевести деньги на "безопасный счет".

- Под предлогом отмены кредита, якобы оформленного на имя заявителя в одном из банков мошенниками, путем обмана убедили оформить другие кредиты и перевести денежные суммы на указанные номера телефонов. В течение недели заявитель и его супруга оформили несколько кредитов, обналичили их и несколькими транзакциями перевели мошенникам более 1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.