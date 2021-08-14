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Общество14 августа 2021 14:05

В Ярославле скончался известный фотожурналист Юрий Барышев

Он был звездой ярославской фотожурналистики
Влада Красоткина
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Юрию Барышеву было 84 года. Фото: со страницы в Фейсбуке Юрия Барышева

Юрию Барышеву было 84 года. Фото: со страницы в Фейсбуке Юрия Барышева

Вчера, 13 августа, на 85-ом году жизни в Ярославле скончался известный фотожурналист Юрий Барышев. По предварительной информации, Юрий Иванович скончался от коронавируса.

- Красиво, интересно жил, ушел спокойно никого не побеспокоив, - написала слова прощания друг Юрия Барышева Елена Колбешина.

Юрий Барышев был звездой ярославской фотожурналистики. Он занимался фотографией и съемкой репортажей, несколько раз был в горячих точках, трижды лауреат областной премии Л. Н. Трефолева. Также Юрий Иванович несколько лет преподавал фотожурналистику в ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.