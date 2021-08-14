В Ярославской области обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Боеприпас нашли на берегу Волги. Фото: служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

В Рыбинске отдыхающие нашли боеприпас на берегу реки Волги. Оказалось, что это снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Подозрительный предмет обнаружили местные жители на берегу реки Волги и незамедлительно обратились в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Прибывшие на место росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.