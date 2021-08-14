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Общество14 августа 2021 13:00

В Ярославской области обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Его нашли отдыхающие на берегу Волги
Влада Красоткина
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Боеприпас нашли на берегу Волги. Фото: служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Боеприпас нашли на берегу Волги. Фото: служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

В Рыбинске отдыхающие нашли боеприпас на берегу реки Волги. Оказалось, что это снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Подозрительный предмет обнаружили местные жители на берегу реки Волги и незамедлительно обратились в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Прибывшие на место росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.