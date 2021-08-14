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Общество14 августа 2021 12:00

С 16 августа в Ярославле перекроют движение на улице 8 Марта

В мэрии обещают, что на неделю
Влада Красоткина
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Закончить ремонт планируют быстро.

Закончить ремонт планируют быстро.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 16 августа от улицы Красноперекопской до улицы Семашко будет ограничен проезд для общественного и личного транспорта. Специалисты будут ремонтировать трубопровод, который проходит под проезжей частью улицы 8 Марта.

— По результатам гидравлических испытаний были выявлены дефекты. Один из них уже устранен, второй, находящийся на середине проезжей части, требует перекрытия движения в целях безопасности, — рассказал директор ЯТС ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Закончить ремонт планируют быстро. В мэрии обещают, что к 21-22 августа ограничение снимут.