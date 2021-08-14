С 16 августа в Ярославле перекроют движение на улице 8 Марта

Закончить ремонт планируют быстро. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 16 августа от улицы Красноперекопской до улицы Семашко будет ограничен проезд для общественного и личного транспорта. Специалисты будут ремонтировать трубопровод, который проходит под проезжей частью улицы 8 Марта.

— По результатам гидравлических испытаний были выявлены дефекты. Один из них уже устранен, второй, находящийся на середине проезжей части, требует перекрытия движения в целях безопасности, — рассказал директор ЯТС ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Закончить ремонт планируют быстро. В мэрии обещают, что к 21-22 августа ограничение снимут.