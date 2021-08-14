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Общество14 августа 2021 11:00

В Ярославской области пятые сутки ищут пропавшего мужчину

Мужчина ушел в неизвестном направление
Влада Красоткина
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

9 августа в Деревне Епихарка Угличского района Ярославской области пропал 43-летний Петр Уваров. С момента исчезновения Петра о его местонахождение ничего неизвестно.

- Мужчина ушел из дома в неизвестном направление, - сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Петр худощавого телосложения, носит короткие волосы русого цвета. В день исчезновения был одет в светоотражающий жилет и синие джинсы. С собой - инвалидная коляска.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии поискового отряда "ЛизаАлерт": 8 800 700-54-52.