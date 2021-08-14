14 лет колонии за ненависть: ярославец убил своего неприятеля

В наказание мужчине назначено 14 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Рыбинска признан виновным в убийстве своего неприятеля. По версии следствия, в январе этого года рыбинец в нетрезвом состоянии находится в квартире своего «друга» на проспекте Серова.

- Злоумышленник на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В наказание мужчине назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.