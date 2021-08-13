Все экспонаты музея, как реальные, так и виртуальные – результат подводных исследований. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске открыли музей «Затопленные святыни Мологского края». Благодаря 3D технологиям посетители музея смогут увидеть, как выглядел затопленный город Молога, который 80 лет назад ушел под воды Рыбинского водохранилища.

- В 2016 году дайверы приступили к изучению дна водохранилища на территории бывшего Мологского края, проводили фото- и видеофиксацию найденных объектов, наносили их на карту. В основу экспозиции музея легли пять объектов: усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловна и Борисоглеб, села Ветрино и Леонтьевское, Югская Дорофеева пустынь, - рассказал Дмитрий Радченко, основатель музея.

Все экспонаты музея, как реальные, так и виртуальные – результат подводных исследований.