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Общество13 августа 2021 15:56

В Ярославской области построят крупнейший в мире музей велосипедов

В ближайшие пять лет
Влада Красоткина
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Экспонатами станут более ста велосипедов.

Экспонатами станут более ста велосипедов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гостинном дворе Ростова Великого Ярославской области хотят построить крупнейший в мире музей велосипедов. Экспонатами станут более ста велосипедов, созданных в период с середины XIX века до 60-х годов ХХ века.

– Очень важно, что все это будет стимулировать гостей приезжать в Ростов не на один день, а оставаться здесь надолго, – сказал и.о. директора департамента туризма Владимир Лысенко.

Работы планируют провести в течение ближайших 5 лет и только после того, как в Ростове закончат реставрацию Гостинного двора, на которую уйдет 1,65 миллиардов рублей.