В Ярославской области построят крупнейший в мире музей велосипедов

Экспонатами станут более ста велосипедов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гостинном дворе Ростова Великого Ярославской области хотят построить крупнейший в мире музей велосипедов. Экспонатами станут более ста велосипедов, созданных в период с середины XIX века до 60-х годов ХХ века.

– Очень важно, что все это будет стимулировать гостей приезжать в Ростов не на один день, а оставаться здесь надолго, – сказал и.о. директора департамента туризма Владимир Лысенко.

Работы планируют провести в течение ближайших 5 лет и только после того, как в Ростове закончат реставрацию Гостинного двора, на которую уйдет 1,65 миллиардов рублей.