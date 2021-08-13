"Пытались разобрать": двух рыбинцев подозревают в хищение деталей водонапорной башни

Против молодых людей возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в Рыбинске на сельхозпредприятие проникли неизвестные. Правоохранительные органы выехали на вызов и задержали двоих молодых парней 19-ти и 26-ти лет. Злоумышленники пытались разобрать водонапорную башню.

- Они пояснили, что пытались разобрать водонапорную башню, чтобы сдать металл в пункт приема металлолома, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Против молодых людей возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.