Как ярославцам снизить квартплату?

«Круглый стол» о снижении квартплаты в Ярославле. Фото: Партия пенсионеров

Одна из главных социальных проблем, которая волнует сегодня каждого собственника жилья, и, особенно, пенсионеров - высокая оплата коммунальных услуг. Зачастую люди просто не понимают, откуда в квитанциях берутся неподъемные суммы, поскольку система начисления платежей несмотря на все усилия властей по-прежнему остается непрозрачной.

На межрегиональном круглом столе «Реформирование жилищной сферы экономики. Как снизить квартплату», организованном Партией пенсионеров, эксперты в сфере жилищного и коммунального хозяйства вместе с энергетиками обсудили, что происходит с ЖКХ и тарифообразованием в нашей стране и регионе, и, самое главное, как реально уменьшить платежи за воду, тепло и электричество.

В ходе работы выступавшие отметили, что назрела необходимость формирования объекта управления, где многоквартирный дом является объектом недвижимости, а также то, что собственник жилья должен быть разбирающимся в счетах человеком, чтобы понимать, где начисления выходят за рамки законодательства.

- В нашем регионе есть уникальный опыт создания дистанционной школы «Ярославский управдом», где мы обучаем пенсионеров и людей с ограниченными возможностями разбираться в этом непростом вопросе. После этого они становятся консультантами по управлению многоквартирными домами и уже могут обучать других председателей эффективным техникам в сфере ЖКХ, - поделилась полезным опытом председатель «НП ЖК Контроль» в Ярославской области Татьяна Бородина.

Чтобы платежи были справедливыми, участники круглого стола предложили продавать коммунальные ресурсы только по приборам учета.

- За воду и газ мы платим по показаниям счетчиков, а за отопление до сих пор считают по нормативам, - отметил заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров, председатель Комитета по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. - Нужно соблюдать 261-й закон, согласно которому в каждом доме на входе должны быть установлены приборы учета. По количеству и качеству измерения, с учетом внешней температуры, график температурного соответствия – это обязательное приложение к договору.

Андрей Широков, заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров. Фото: Партия пенсионеров

Видимо, такой должен быть подход - более жесткий. Мы ведь в магазин с вами не приходим со своими весами. Приборы учета на дом должен устанавливать поставщик ресурса.

Андрей Широков справедливо заметил, что «структуры, которые должны следить за качеством приборов, у государства существуют – это Ростехнадзор, прокуратура». Видимо, такой должен быть подход - более жесткий. Мы ведь в магазин с вами не приходим со своими весами. Приборы учета на дом должен устанавливать поставщик ресурса.

Участники круглого стола коснулись и проблем с альтернативными источниками энергии, которые, по их мнению, помогут значительно понизить плату за электричество.

- Например, вместо облицовки панелями при строительстве новых домов, можно облицовывать солнечными батареями, солнечными панелями, технология есть, это российская технология и соответственного многие траты на общедомовые платежи. Они могут использовать эту электроэнергию от дома, - считает заместитель генерального директора Группы компаний «Хевел» - директор компании «Хевел Энергосервис» Евгений Казаков.

Евгений Казаков, эксперт в области энергетики. Фото: Партия пенсионеров

Он также рассказал, какие вопросы можно решать на местах.

- Снижение платежей в том числе можно получить при жестком контроле региональной энергетической комиссией доходности управляющей компании. Только при таком уровне работы на местах можно защитить права и интересы, в первую очередь, пенсионеров, - уверен Евгений Казаков.

Цель, к которой хотят прийти все участники круглого стола - снижение платежей и установление субсидий за жилищно-коммунальные услуги начиная с 10% от совокупного дохода семьи без учета нормы проживания в соответствующем регионе. Сделать это не так-то просто, но с поддержкой государства вполне возможно. Тем более, что начало уже положено.